Un mese di stop per Hysaj, dopo lo scontro con Ansaldi in Torino-Napoli, così come riporta il Corriere dello Sport: "I controlli, le lastre, la scienza che esorta a sorridere e che, unica controindicazione, costringe Hysai a rinunciare alla Nazionale (ovviamente): ci vorrà un mese, forse qualcosina in più o semmai qualche giorno in meno, per sentirsi di nuovo un giocatore, per non dover sopportare qualche fitta, per lanciarsi sulla fascia e pensare che in fin dei conti c’è di peggio, e poteva toccare a lui. Ma ora si riparte: a destra o a sinistra, come vorrà Ancelotti, però «dentro» al Napoli, almeno sino a quando il mercato non dirà diversamente. E la nottata è passata, anche in fretta, standosene in famiglia, evitando di rientrare a Napoli e andando direttamente dai suoi, che lo aspettavano"