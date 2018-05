Mario Giuffredi, agente di Hysaj, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: "Tanti pensavano che Sarri fosse rimasto e comunque nessuno si aspettava l'arrivo in un allenatore tra i più forti al mondo come Ancelotti. Avevo già detto in passato che Hysaj sarebbe rimasto con o senza Sarri. Stavamo già parlando nei mesi scorsi del rinnovo di contratto, poi ci siamo fermati per la lotta scudetto. La nostra volontà è quella di restare, poi nel calciomercato tutto può succedere. Laurini? Era un profilo fattibile se fosse rimasto Sarri perchè cercava un uomo "non ingombrante" perchè fa giocare sempre gli stessi. Con Ancelotti, invece, credo che si andrà su altri profili".