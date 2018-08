Mario Giuffredi, agente di Hysaj, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 TV: "Hysaj? Sarà più forte degli anni scorsi. Negli anni scorsi il suo obiettivo primario era la fase difensiva, adesso invece dovrà pensare anche a quella offensiva per il gioco di Ancelotti. Quest'anno dimostrerà che è bravissimo in fase difensiva, infatti nelle prime due partite ha fornito un assist e mancato un gol. Mancato approdo al Chelsea? Hysaj felicissimo di essere rimasto, aveva ed ha la grande voglia di essere allenato da Ancelotti. E' un ragazzo intelligente e sa che può avere ottimi margini di miglioramento con Ancelotti. Nelle prossime settimane parleremo con la società per il rinnovo contrattuale. E' nell'interesse del Napoli il rinnovo, Hysaj è un '94 ed è uno dei più forti in Europa. C'è stata una chiacchierata con il Napoli a Dimaro e ci siamo dati appuntamento a settembre".