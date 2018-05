Mario Giuffredi, ha parlato di alcuni dei suoi assistiti a CalcioNapoli24 Live: "Hysaj? Posso dirvi che piace in Premier League. Di concreto non ho nessun riscontro certo. Nessuno mi ha chiamato. Nelle prossime settimane potrebbe succedere qualcosa visto che ha la clausola. Sepe? E' prematuro parlare di mercato. Andrà via da Napoli con o senza Sarri perchè ha bisogno di giocare con continuità. Grassi? E' stato fondamentale per la salvezza della SPAL. Non credo che rientrerà al Napoli, ha bisogno di un altro anno di continuità".