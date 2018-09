Mario Giuffredi, agente di Hysaj, ha parlato ai microfoni di CalcioNapoli24 TV: “Dire cosa non ha funzionato con la Sampdoria è impossibile: una giornata dove non è andato nulla. Una sconfitta che ci può stare. Non vedo altre squadre senza difficoltà, compresa la Juventus. Il Napoli ha giocato con Milan e con Lazio e Sampdoria. Rambaudi? Un po' troppo spesso parla dei miei assistiti. Il rendimento di Hysaj negli ultimi tre anni è stato tra i migliori esterni di Europa, così come bene sta giocando Mario Rui. Rambaudi non può esprimersi in quel modo dei miei assistiti, anche perchè nell'ultimo periodo non sta facendo bene. Si dovrebbe parlare di loro sempre allo stesso modo, questo mi fa capire la pochezza professionale di certe persone. Va registrato il reparto difensivo, Ancelotti ha preso una squadra che era gestita diversamente da Sarri. Ora gli serve tempo. Se il Napoli perde una partita non bisogna fare drammi. Vincere gli scudetti vuol dire essere tutti uniti”.