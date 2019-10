L'aria di Napoli comincia ad essere pesante per ​Elseid Hysaj​ che non riesce a trovare spazio nelle gerarchie di Carlo Ancelotti. L'albanese classe '94 non vuole aspettare oltre e starebbe facendo pressioni per lasciare gli azzurri già a gennaio. Roma, sponda giallorossa, sarebbe la destinazione più gradita. Secondo il Corriere dello Sport, Paulo Fonseca lo accoglierebbe a braccia aperte, soprattutto alla luce dell'infortunio occorso a Zappacosta.

Lo scoglio più grande da superare sarà però la richiesta fatta da Aurelio De Laurentiis per il terzino: non meno di 20 milioni di euro per portarlo via da Napoli.