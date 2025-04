I 10 talenti del futuro secondo Messi 10 anni fa: da Cornet a Bentivegna passando per Miranchuk e Boga. Dove sono oggi?

AFP via Getty Images

Sono passati 10 anni dalla campagna Adidas "Backed by Messi", con protagonista la Pulce che, nel 2015, ha indicato per il noto sponsor. A distanza di dieci anni, dando uno sguardo a questa lista, nessuno di questi dieci nomi è arrivato in alto e non mancano nomi semisconosciuti, anche se qualcuno è riuscito comunque a farsi conoscere.Un componente di questa decina oggi gioca in Italia: si tratta di Maxwel, ala ivoriana con cittadinanza francese in prestito dal West Ham al Genoa. I nomi più gettonati a distanza di un decennio sono Timo, che ha avuto una carriera di tutto rispetto da numero 9 tra Germania e Inghilterra e oggi gioca al Tottenham, e Gyasi, attaccante che nella sua militanza ai Los Angeles Galaxy ha raggiunto un grande livello di fama negli USA.

Spiccano poi due recenti conoscenze della Serie A e dell'Atalanta: Jeremie(oggi al Nizza in Francia) e Aleksey, che è passato in estate dalla Dea all'Atlanta in MLS. Poi leggiamo i nomi di: Khiry(Sporting Kansas City), Rony Lopes (Farense),(Real Valladolid), James(Northampton Town) e Accursio(Pescara). Di solito si dice "talent recognizes talent", ma in questo caso Leo non ci aveva visto così tanto lungo...