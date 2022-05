Scritto da due giornalisti teatini, Franco Zappacosta, che ha alle spalle una lunga esperienza a Torino con Tuttosport, e Giuseppe Rendine, attualmente firma de Il Centro, quotidiano abruzzese, il libro (edizioni “Il Viandante”) costituisce una delle tante iniziative promosse dal Comitato per il Centenario, costituitosi sul finire del 2021, che ha realizzato una serie di eventi celebrativi.Ricco di foto, da quelle d’epoca ad altre che propongono immagini delle vicende più recenti, è diviso in due parti come due sono stati i “teatri” nei quali la storia neroverde si è dipanata. Dalle origini al 1969-70 i neroverdi hanno giocato sul campo (in terra battuta) della Civitella, nella parte alta della città, luogo ormai entrato nel mito della tifoseria locale (impianto smantellato, nell’area ora sorge un parco archeologico); dal 1970-71 il Chieti disputa le partite nello stadio intitolato allo scomparso presidente Guido Angelini. La struttura venne inaugurata nel maggio del ’70 e per l’occasione si giocò un’amichevole contro il Milan, arbitrata da Concetto Lo Bello.Il Chieti ha sempre disputato campionati di serie C fino agli Anni 80, con qualche picco (una promozione in B sfiorata nel 1963-64) e molte cadute. In epoca a noi più vicina vi sono stati anche fallimenti che hanno costretto il club a ripartire dai tornei dilettantistici regionali.Il libro non espone aridamente cifre, dati statistici, tabellini, ma è una narrazione con aneddoti, curiosità oltre ovviamente a risultati, gol, personaggi e protagonisti di un secolo di calcio.