I 20 club più ricchi d'Europa: guida il Real Madrid, Juventus prima italiana. Inter e Milan inseguono

Redazione CM

Al primo posto. Il Real Madrid non è solo la squadra con più titoli della Champions League, è anche la prima squadra in Europa per fatturato. A confermarlo è la 27esima Football Money League, lo studio condotto da Deloitte che individua i venti club che hanno generato i maggiori ricavi per la stagione 2022-23. I venti club in questione hanno totalizzato un fatturato di 10,5 miliardi di euro, con un incremento del 14% rispetto alla stagione 2021-22. I principali fattori di crescita sono legati ai ricavi delle partite (1,9 miliardi) e quelli commerciali (4,4 miliardi), che hanno superato gli introiti televisivi. Diciassette squadre su venti hanno aumentato i ricavi commerciali: questo grazie al miglioramento delle vendite al dettaglio, agli eventi che non riguardano il campo e al recupero di alcuni ricavi da sponsorizzazione che erano stati colpiti dalle limitazioni della pandemia.



DIRITTI TV - Gli introiti originati dai diritti televisivi hanno registrato un aumento minore, circa il 5%, dovuto al fatto che la stagione scorsa rientra negli accordi dei broadcast domestici già esistenti. Per esempio non viene conteggiato, per i club di Premier League, il nuovo accordo con Sky e TNT per il quadriennio 2025-2029, ovvero 6,7 miliardi di sterline, circa 7,8 miliardi di euro. All'anno circa 1,95 miliardi di euro, il doppio di quanto incassa la Lega Serie A.



LE ITALIANE - I club italiani sono in crescita, ma lontane dalle posizioni che contano. La Juventus, prima tra le società del nostro Paese, ha registrato un aumento di ricavi dell'8%, portandoli a 432 milioni di euro. E' 11esima, due posizioni avanti al Milan, passato dalla posizione 16 alla 13, con un +50% che si traduce in 385 milioni. L'Inter resta invariata al 14° posto con 379 (+23%), il Napoli è una new entry con 267 milioni, +71%.



MENO PREMIER - Sono usciti dalla classifica Leicester, Leeds ed Everton, a conferma che le prestazioni sul campo sono determinanti sugli aspetti finanziari. Le società di Premier League sono dunque scese a otto, mentre negli ultimi due anni erano sempre in doppia cifra.



ECCO I 20 CLUB PIU' RICCHI D'EUROPA: LA CLASSIFICA COMPLETA