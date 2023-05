. Nello scoppiettante match – tra Lione e Montepellier, terminato 5-4 - della 34ª giornata di Ligue 1, c’è la firma tangibile di, centravanti franco-ivoriano, classe 2003 della formazione ospite, autore di tutte e 4 le reti del club francese, in soli 15 minuti.: servito da uno splendido passaggio filtrante di Chotard, insacca, infilando la porta del Lione con un tiro all’angolino destro.: raccoglie palla in mezzo all’area di rigore e sorprende con una conclusione Anthony Lopes., segnando su calcio di rigore. Per non farsi mancare nulla,, tramite una conclusione deviata che ha sorpreso l’estremo difensore del Lione.cresciuto nelle giovanili del Montpellier che lo mette, sempre più, nel mirino dei top club europei., complici anche le parole dell’allenatore – Michel Der Zakarian - della formazione transalpina ad RMC Sport: "Abbiamo ottimi giocatori ma spesso se ne vanno. Ecco perché il nostro campionato è ottimo, anche se è denigrato da molti. Abbiamo buoni giocatori che sono richiesti nei migliori club europei".Tra le priorità del club di via Aldo Rossi, in vista del mercato estivo, c’è sicuramente la ricerca di una punta centrale giovane che possa affiancare ed alternarsi a Giroud. E– più 5 assist – in 30 partite di campionato. Negli ultimi due mesi sono arrivati ben 9 di queste marcature.Wahi ha ancora un contratto con il Montpellier sino al giugno 2025 e la sua valutazione si aggira intorno ai 25/30 milioni di euro – anche se, dopo la sfida odierna, il prezzo è destinato a salire -. Anche altri club di Ligue 1, oltre ad alcuni formazioni di Bundesliga, hanno messo gli occhi sul giocatore.