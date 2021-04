Nuovo imperdibile appuntamento di Calciomercato.com, che approfondisce con Eva Gini e il direttore Stefano Agresti i temi più dibattuti della settimana, tra corsa Champions e ripercussioni sul prossimo mercato, anche in panchina.







Da sottolineare, inevitabilmente, il tonfo della Roma che perde 6-2 a Old Trafford della semifinale d'andata di Europa League contro il Manchester United. Fonseca nel mirino, come Pioli al Milan e Pirlo alla Juventus: tre allenatori con un futuro da scrivere.