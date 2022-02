Nuovo imperdibile appuntamento di Calciomercato.com, che approfondisce con Eva Gini e il direttore Stefano Agresti i temi più dibattuti della settimana. Nella nostra puntata l'analisi è dedicata alla complicata due giorni in Europa delle squadre italiane, con solo l'Atalanta che è stata in grado di vincere e passare il turno, e agli impegni del weekend del campionato, con la Lazio di Sarri che affronta il Napoli e potrebbe avvicinare la Juventus, il cui successo a Empoli non è così scontato.