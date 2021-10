Nuovo imperdibile appuntamento di Calciomercato.com, che approfondisce cone il direttorei temi più dibattuti della settimana, con focus puntato sul cammino del Napoli, che guida la classifica con il Milan, una squadra solida anche nelle difficoltà, domenica sera di scena all'Olimpico contro la Roma per non perdere il ritmo. La squadra di Mourinho deve fare il salto di qualità, quella con i rossoneri è l'occasione giusta.per la quale è più facile arrivare fino in fondo in Champions League piuttosto che trionfare in campionato.