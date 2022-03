Nuovo imperdibile appuntamento di Calciomercato.com, che approfondisce con Eva Gini e il direttore Stefano Agresti i temi più dibattuti della settimana. Nella nostra puntata l'analisi è dedicata all'impresa dell'Inter a Liverpool, non sufficiente però per conquistare i quarti di Champions. E ora i nerazzurri sono attesi dalla complicata trasferta di Torino contro i granata di Juric, con il Milan che può approfittarne per allungare sulla squadra di Inzaghi e sul Napoli. Mentre tra la Juve e Dybala ci sono segnali d'addio.