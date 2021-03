Nuovo imperdibile appuntamento di Calciomercato.com che approfondisce ancora di più i temi più dibattuti dell'ultima settimana, con uno sguardo verso gli appuntamenti del week-end. Eva Gini propone al nostro direttore Stefano Agresti 5 tematiche d'attualità per altrettanti pensieri che vi faranno discutere.





Oggi parliamo della crisi delle italiane in Europa, eccezion fatta la Roma approdata ai quarti di Europa League. Della sfida a distanza tra Inter e Juventus per lo scudetto e delle difficoltà del Milan, atteso dalla trasferta di Firenze.