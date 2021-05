, che approfondisce cone ili temi più dibattuti della settimana, tra corsa Champions e ripercussioni sul prossimo mercato, anche in panchina.Impossibile non partire da, match clou del week-end di Serie A che vale moltissimo per i bianconeri: in caso di ko, niente Champions e assist decisivo ad Atalanta e Milan. E poi il, con la festa di compleanno in un hotel del centro di Milano.