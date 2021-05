Nuovo imperdibile appuntamento di Calciomercato.com, che approfondisce con Eva Gini e il direttore Stefano Agresti i temi più dibattuti della settimana, tra corsa Champions e ripercussioni sul prossimo mercato, anche in panchina.







Impossibile non partire da Juve-Milan, match clou del week-end di Serie A e sfida chiave per la qualificazione in Champions League, ma anche per le strategie bianconere sul mercato. Spazio poi alla notizia della settimana, con l'approdo di Josè Mourinho sulla panchina della Roma per la prossima stagione.