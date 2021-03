Nuovo imperdibile appuntamento di Calciomercato.com che approfondisce ancora di più i temi più dibattuti dell'ultima settimana, con uno sguardo verso gli appuntamenti del week-end. Eva Gini propone al nostro direttore Stefano Agresti 5 tematiche d'attualità per altrettanti pensieri che vi faranno discutere.







La Nazionale di Roberto Mancini vince e convince (parzialmente) contro l'Irlanda del Nord, nel match d'esordio delle qualificazioni al Mondiale, e tra i suoi protagonisti c'è un Gigio Donnarumma al centro di una vera e propria telenovela di mercato col Milan per quanto riguarda il rinnovo del contratto che scade a giugno. Situazioni spinose anche in casa Juve, col futuro di Pirlo, Dybala e Cristiano Ronaldo e per un Napoli alla ricerca del dopo Gattuso.