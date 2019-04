"I record non mi interessano" ha ammesso Allegri, eppure la sua Juve è in lizza per superarne ben 5. Questi:



102 - Sono i punti ottenuti da Conte nella Serie A 2013-14. I bianconeri sono a 84 e con sei vittorie nelle ultime sei gare arriverebbero a 102.



33 - Le vittorie, sempre nel 2013-14. La Juve ora è ferma a 27, con sei gare al termine.



22 - Il massimo distacco mai ottenuto tra prima e seconda in classifica è di 22 punti: era il 2006-07 e l'Inter vinceva lo scudetto con 97 punti contro i 75 della Roma. La Juve è a +20 ora.



7 - Scudetti consecutivi, che dovrebbero diventare 8 nelle prossime partite.



5 - Le giornate d'anticipo con cui è stato vinto lo scudetto in Serie A: tre club ci sono riusciti, il Torino (47-48), Fiorentina (55-56) e Inter (2006-07).