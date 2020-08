Non fa ovviamente eccezione lo sport, come ha dimostratoIl punto principale su cui i 5 stelle si trovano in dissenso sarebbeIl documento presentato dal ministro dello sport conterrebbe infatti diversi punti atti a rafforzare la posizione del presidente del Coni. Tra questi l’idea di un possibile terzo mandato e l’aumento dei dipendenti da 120 a 200, oltre al ruolo giocato nell’organizzazione delle olimpiadi invernali di Milano-Cortina.se non un suo totale smantellamento, e non vedrebbero di buon occhio la figura di Malagò, secondo loro troppo legato a intrighi politici atti alla sua rielezione.Dessì, uno dei firmatari della lettera, ha però tranquillizzato il ministro dello sport, affermando che non vi era alcuna intenzione di farlo saltare, ma che “questa è la conseguenza di una email scritta male e che ha portato a una complicazione dei rapporti non voluta.” Lo stesso parlamentare grillino ha però anche definito la riforma proposta in precedenza dal leghista Giorgetti come “la giusta sintesi.”Tra chi rassicura il ministro e chi dichiara che il tutto sia stato fatto per mettergli i bastoni tra le ruote, si avvertono i sintomi di una forza di governo sempre più sbrindellata, incapace di fare fronte comune e di farsi valere su alleati e opposizione.