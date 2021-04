. Talento limpido, sicuro. Matto come un cavallo, però. O meglio: uno che faceva quello che gli pareva, sempre e comunque.La sua carriera è stata molto prestigiosa, ma forse non abbastanza per consacrarlo tra i più grandi attaccanti della sua generazione, quella che ha attraversato a passo di samba gli anni ’90 per approdare nel Duemila.. Ricordate?perché aveva un appuntamento a cui non poteva mancare: il. Mentre lui se la spassava, ballando vestito da re in mezzo a ballerine seminude;e lasciò che a giocarsi il titolo fino alla fine fossero il Milan (che poi vinse) e la Lazio.. Ma c'era una clausola nel contratto, Cecchi Gori non riuscì ad opporsi. Chi si è scandalizzato per Ibra a Sanremo ha la memoria corta. Chiuse l'anno con 8 gol in 28 presenze. Tornò in Brasile, ma un anno dopo ripartì per l'Italia.: solo 4 gol in 17 presenze, da gennaio a maggio 2001., nel «Brasilerao» ha rifilato a freddo un pugno a tale Zandonà, ha affrontato a muso duro gli allenatori, si è buttato sempre dentro le mischie, ha collezionato decine e decine di cartellini rossi.per aver preso a calci un cameraman e - nel 1995 - è statodopo un incidente che aveva procurato la morte di tre persone.Padre barbiere dedito più che alle chiome alla cachaça, la micidiale acquavite brasiliana, madre lavandaia che lavorava come donna delle pulizie,, bomber del Vasco de Gama, la squadra del cuore.e diventa il calciatore più pagato del Brasile, a 23 viene escluso dai convocati della Selecao per il Mondiale perché qualche mese prima ha litigato di brutto con il tecnico del Palmeiras Luxemburgo. Il club lo sospende,(con cui aveva formato una coppia straordinaria al Vasco de Gama). A poche ore dal match viene inserito nella lista della formazione di partenza ma poi viene depennato perché Ronaldo il Fenomeno - che si era sentito male in albergo - viene costretto a giocare dagli sponsor. A proposito:, con la bava alla bocca e il corpo in preda a convulsioni. Roberto Carlos - steso sul letto con le cuffie - non si era accorto di nulla. Edmundo chiamò il medico Cesar Sampaio e insieme riuscirono a togliergli la lingua dalla gola per farlo respirare.. Avrebbe potuto fare meglio e di più? Forse sì. Ma non importa più. E’ stato comunque - Edmundo - un eccellente attaccante, uno dei migliori della generazione passata da Bebeto e Romario a Ronaldo e Rivaldo.