Anche quest'anno Goal.com ha stilato la lista dei migliori 50 talenti under 19 in giro per il Mondo, i NXGN, che, novità di quest'anno non sono stati messi in forma di classifica, ma di cui ne sono stati scelti 9 al di sopra degli altri con la NXGN Nine. Ci sono 4 giovanissimi che abbiamo conosciuto nei nostri campionati italiani, due convocabili da Roberto Mancini come Simone Pafundi dell'Udinese (QUI IL PROFILO) già nel giro della prima squadra e Cher Ndour (QUI IL PROFILO), convocato in Under 20, ma anche Valentin Carboni, gioiellino dell'Inter, che l'Argentina ha soffiato all'Italia e Luka Romero che veste la maglia della Lazio. Ecco l'elenco completo.

Arda Guler (Fenerbahce)

Andrey Santos (Chelsea - in prestito al Vasco da Gama)

Angelo Gabriel (Santos)

Stefan Bajcetic (Liverpool)

Valentin Barco (Boca Juniors)

Eliesse Ben Seghir (Monaco)

El Chadaille Bitshiabu (Paris Saint-Germain)

Iker Bravo (Bayer Leverkusen - prestito al Real Madrid)

Facundo Buonanotte (Brighton)

Jamie Bynoe-Gittens (Borussia Dortmund)

Valentin Carboni (Inter)

Mohamed-Ali Cho (Real Sociedad)

Ben Doak (Liverpool)

Desire Doue (Rennes)

Endrick (Palmeiras)

Evan Ferguson (Brighton)

Ivan Fresneda (Real Valladolid)

Gavi (Barcellona)

Alejandro Garnacho (Manchester United)

Ismael Gharbi (Paris Saint-Germain)

Lewis Hall (Chelsea)

Jorrel Hato (Ajax)

Abdul Fatawu Issahaku (Sporting Lisbona)

Kaiky (Almeria)

Dijon Kameri (Red Bull Salisburgo)

Garang Kuol (Newcastle - prestito agli Hearts)

Romeo Lavia (Southampton)

Rico Lewis (Manchester City)

Matheus Franca (Flamengo)

Gabriel Misehouy (Ajax)

Diego Moreira (Benfica)

Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund)

Cher Ndour (Benfica)

Brooke Norton-Cuffy (Arsenal - prestito al Coventry City)

Antonio Nusa (Club Brugge)

Ethan Nwaneri (Arsenal)

Simone Pafundi (Udinese)

Gianluca Prestianni (Velez Sarsfield)

Alvaro Rodriguez (Real Madrid)

Luka Romero (Lazio)

Roony Bardghji (FC Copenhagen)

Savio (Troyes - prestito al PSV)

Andreas Schjelderup (Benfica)

Gabriel Slonina (Chelsea)

Mathys Tel (Bayern Monaco)

Vinicius Tobias (Shakhtar Donetsk - prestito al Real Madrid)

Vitor Roque (Athletico Paranaense)

Paul Wanner (Bayern Monaco)

Lamine Yamal (Barcellona)

Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain)