Getty Images

I bookie sicuri della salvezza del Como: in quota un piazzamento europeo nella prossima stagione

un' ora fa

1

A sei giornate dalla fine del campionato, il Como non ha ancora la certezza aritmetica della salvezza, nonostante i 12 punti di vantaggio sul Venezia, terzultimo. Non è così per i bookmaker, sicuri della permanenza in Serie A dei lombardi nella prossima stagione: dopo la vittoria con il Torino nell'ultima giornata, la retrocessione degli uomini di Cesc Fabregas, infatti, non è più quotata e i betting analyst guardano già con fiducia alla prossima stagione.



Un piazzamento europeo di Nico Paz e compagni nel campionato 2025-2026 si gioca a 6, dopo un'annata in cui il Como, neo promosso, ha espresso da subito un buon gioco, ma ha faticato a trovare i risultati nella prima parte di stagione, passando diverse settimane nella zona calda della classifica. A proposito di lotta salvezza, i lombardi saranno in trasferta in Salento per sfidare il Lecce, quartultimo, nella prossima giornata di Serie A. Le quote sorridono a Fabregas con il segno «2» offerto a 2,05 su Goldbet, pareggio a 3,35 e il successo dei padroni di casa a 3,45.