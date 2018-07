Impazziti per Cristiano Ronaldo alla Juve. Altro che i gol dell'illegale Mbappè - ancora sul gozzo di Re Diego - altro che le simulazioni urlate - nemmeno fosse Adriano Pappalardo - da Re Neymar o le bombe dal dischetto (e non) dell'Uragano Kane. Qui il Mondiale è altro. Qui l'unica cosa che interessa adesso è: quanti ne ha fatti CR7? Ma soprattutto: quanti ne farà nella Juventus?



Altro che impazziti. Impazziti è dire poco. La stampa spagnola insiste e dice che è tutto fatto. E ovviamente le quote sentono la grancassa e crollano. Perchè i bookmakers non vengono con la corriera della mattina e quindi muovono le cifre a secondo di come si spostano i mercati. Sentite questa: ieri su Snai la quota del trasferimento di Cristiano a Torino era crollata in un batter di ciglia da 10 a 1.83. Oggi, come Agipronews ci fa sapere, addirittura l'1.83 si è trasformato in 1.75. Mentre la quota della permanenza in maglia blanca a Madrid è più alta. A 2.25. A 3.50 il PSG, a 8.50 il ritorno al Manchester United, a 15 il "matrimonio" con l'altra sponda di Manchester, il City. Ma quello che a noi insaporisce il piatto è che la quota di CR7 alla Juventus sta crollando.



Addirittura si punta il dito su dove potrebbe prendere casa il campionissimo. Casa si fa per dire. Una reggia che potrebbe ospitare uno così. Uno che fa alzare tutto lo Stadium per applaudire il suo gol in rovesciata, segnato nella porta difesa da Buffon. Pazzesco.



Chissà se potrebbe scegliere la zona delle ville alla Crocetta. Oppure la precollina che è un bijoux, Borgo Crimea, la zona intorno a Corso Lanza, vicino al Monte dei Cappuccini dove c'è Villa Scott (quella di "Profondo rosso"): O la collina di lusso, viale Thovez, viale Seneca. Lì accanto a Villa Frescot dove viveva l'Avvocato. Oppure Revigliasco e Valsalice.



Torino bianconera è ipnotizzata. Il suo Mondiale comincia ora. E la quota - che scende sempre più - di Cristiano Ronaldo in bianconero scandisce il battito di un'estate diversa dalle altre. L'estate di CR7.