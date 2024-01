I brand calcistici più forti in Italia: Real Madrid in vetta, l'Inter sorpassa il Milan e la Juventus

Arriva una ricerca interessante, riportata da Calcio&Finanza. YouGovSport ha voluto analizzare quale sia lo stato di salute dei club italiani in Italia e in alcuni mercati rilevanti (Stati Uniti e Cina), confrontandoli con i principali rivali nazionali ed europei. Come strumento, è stato utilizzato FootballIndex, strumento proprietario di YouGov unico nel panorama delle ricerche di mercato. Lo studio prende in considerazione l’arco temporale che va dal 19 agosto dello scorso anno all’11 gennaio del 2024.



DATI IN ITALIA - In Italia, come si noterà, i tifosi prestano maggiore attenzione alle squadre nazionali. Tuttavia, in cima alla classifica non compare una squadra italiana, bensì il Real Madrid. A seguire, quattro top club come Inter, Milan, Juventus e Napoli. Tra le prime quindici figurano anche tante società internazionali come il Barcellona, il Bayern Monaco, il PSG e le maggiori squadre inglesi. Le uniche altre due italiane presenti nella lista sono la Roma e la Fiorentina.



MERCATO USA E CINA - Volgendo lo sguardo agli Stati Uniti, si può notare che il Real Madrid si confermi come il club con il brand maggiormente in voga, mentre le italiane presenti nella top 15 sono solo tre, ossia il Milan, l’Inter e la Juventus. In Cina, invece, il nostro campionato è ben rappresentato da Milan, Inter e Juventus, che occupano posizionamenti entro i primi 7 posti. Presente anche la Roma, poco al di sopra della 15ª posizione.



