Calciatori sempre più paperoni nel 2023. La rivista specializzata Forbes ha stilato la classifica degli 11 giocatori che guadagneranno di più quest'anno: complessivamente si porteranno a casa poco meno di un miliardo di dollari (995 milioni di dollari), con cinque di loro che supereranno la soglia dei 100 milioni. Il ricavato complessivo sale del 53% rispetto all'anno scorso e tra i fattori di crescita c'è, inevitabilmente, l'Arabia Saudita con i suoi stipendi d'oro.



Cristiano Ronaldo si riprende lo scettro, ceduto nel 2022 a Kylian Mbabbé dopo il faraonico rinnovo con il PSG: il portoghese, oggi all'Al-Nassr, è il primo di sempre a superare quota 200 milioni di dollari l'anno, tanto percepisce dal club saudita, ai quali si aggiungono anche gli introiti dagli sponsor. La classifica di Forbes infatti tiene conto anche dei ricavi fuori dal campo e lì Lionel Messi si prende la sua 'rivincita': la Pulce batte CR7 per introiti derivanti da sponsor, aumentati grazie al trasferimento all'Inter Miami.



