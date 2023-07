I calciatori sono professionisti e quindi - è giusto ribadirlo - bisogna sempre rispettare le loro scelte professionali. Eppure ce ne sono state alcune nella storia di questo sport che hanno ferito e non poco i tifosi che le hanno ‘subite’. Passare dalla propria squadra del cuore a quella rivale, giurare amore eterno per determinati colori e poi sposarne degli altri è successo più volte di quanto si creda. Spinti dalla ricerca di nuove motivazioni, dall’orgoglio di passare in una squadra più competitiva o soltanto dal vile denaro, questi trasferimenti shock sono sempre più all’ordine del giorno. E spesso sono foraggiati dagli stessi club che, pur di incassare cifre cospicue, scaricano la colpa sui calciatori e – è capitato – li spingono ad accettare il passaggio di casacca. In piena querelle Lukaku, conteso dalle rivali Inter e Juve, e consci che tanti sono rimasti fuori dalla rassegna, vediamo i più grandi “tradimenti” nella storia del calcio.