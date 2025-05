La Juventus che crolla all'ultimo non sorprende nessuno: i cambi, i 23 punti persi e poco carisma

2025 Getty Images

L'esercizio più complicato è anche quello inevitabile: chiedersi il "perché".E perchéa rovinare un grande inizio di ripresa? A volte, risposte concrete, non ce ne sono. Altre volte invece sì.

- Eppure, all'Olimpico, stava per accadere esattamente l'opposto. L'espulsione del difensore francese era stata una doccia così ghiacciata da svegliare tutti dal torpore. Aveva vinto l'insicurezza, la Juventus. Aveva serrato le fila, reagito allo shock, agendo esattamente come aveva previsto Tudor:. Quaranta minuti così, di batti e ribatti, di cross dal fondo e svettate di testa, di interventi al limite di Veiga e Locatelli, di luce in fondo al tunnel che aveva l'effetto della primavera dopo troppo inverno. Lo senti nell'aria, è brezza. Ed è spesso un'illusione.

Illusione a cui tutti gli juventini si sono abituati presto, perché da infelice eccezione si è fatto leitmotiv di un'annata intera. E proprio per questo, di risposte, ce ne sono praticamente in serie. Partiamo da un dato: sono diventati 23, i punti persi da situazione di vantaggio.Un'enormità. Laè terza in questa speciale classifica e non è che le prime due siano esattamente le migliori della classe. Anzi: è il numero più emblematico e forse più decisivo, quello che marca la differenza tra una grande squadra e un'altra che vuole diventarlo.

Del resto,Manca tanto dal punto di vista mentale e altrettanto dal punto di vista tecnico: ancora una volta, complice sicuramente l'inferiorità numerica, la formazione bianconera ha gettato via un tempo, scuotendosi all'inizio della ripresa. Ma non è mai stata bella, non con continuità, non con un'idea precisa lì davanti o in qualche modo avvolgente.

A dare forse ancor più confusione sono arrivati i cambi di, pur comprensibilissimi, in particolare gli ingressi diper i già subentrati. Semplicemente, il croato ha lanciato giocatori di tigna, esperienza e - soprattutto - centimetri.Tant'è: è solo l'ennesima incomprensione di un'esperienza che non sembra fatta d'altro. E non è per quel sombrero tentato dal serbo che la Juve ha pareggiato, ma per tutte queste. Guardandosi alle spalle, è totalmente in linea con una stagione da montagne russe. Di nuovo.