Cinque pareggi, due sconfitte e tre vittorie: sono i risultati raggranellati dall'Atalanta nel corso delle gare natalizie degli ultimi dieci anni. La prima gara fu, per una casualità, il derby contro l'AlbinoLeffe, vinto nel 2010 per 3-1. Rimase l'unica vittoria fino al 2016 (Atalanta-Empoli 2-1), un'esultanza ritrovata ieri quando la Dea ha battuto il Milan per 5-0 regalando ai bergamaschi il Natale migliore degli ultimi anni. Non ci fu infatti una sorpresa sotto l'albero nel dicembre 2013, con la Juve che si impose a Bergamo per 1-4, così come due anni dopo nel 2015, Atalanta-Napoli 1-3.



PARI NATALIZI- Di pareggi invece ne sono fioccati ben cinque in dieci Natali: dall'1-1 col Catania (2011) allo stesso risultato con l'Udinese (2012), dal 3-3 spettacolare col Palermo (2014) agli ultimi pareggi sudati con Lazio (3-3 nel 2017) e la Juve di Ronaldo (2-2- lo scorso anno).



ASTA DI BENEFICENZA- Ma Christmas Match per Bergamo e l'Atalanta significa anche e soprattutto beneficenza, perché è da quel 2010 che le maglie speciali indossate in questa occasione vengono poi messe all'asta: finora sono stati raccolti 130mila euro, come ricorda anche Gazzetta.it.



Ecco tutti i vari ricavati dal 2010 al 2018: €9.300, la più venduta quella di Cristiano Doni (2010), €12.060, Simone Padoin la più venduta (2011), €7.360 col bergamasco Capelli in pole (2012), €10mila grazie soprattutto a Maxi Moralez (2013), €10mila ancora, ma questa volta fu Denis il più conteso (2014), €15.140 nel 2015 dove tutti erano pazzi per de Roon, €18.340 nel 2016, l'anno dell'impennata, con grandi numeri sia per Caldara e Gagliardini che per Gomez e Migliaccio. Il record del ricavato raccolto è però del 2017: €25.770 e ancora de Roon il più rilanciato. Infine i 20mila del 2018, dove le maglie più richieste furono quelle di Toloi e Freuler.