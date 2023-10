L'Italia si prepara ad affrontare l'Inghilterra a Wembley nelle qualificazioni a EURO 24, terzultimo appuntamento prima degli ultimi due incontri di novembre contro Macedonia del Nord e Ucraina. Ma qual è il bacino dal quale può attingere il ct Luciano Spalletti?



Il CIES Football Osservatory ha elaborato una statistica sui club di Serie A, calcolando i minuti in cui hanno schierato calciatori convocabili in Azzurro: giocatori di nazionalità italiana o che abbiamo i requisiti per poter essere chiamati in caso di necessità.



Spicca il Monza, di gran lunga la squadra che ha schierato la percentuale di italiani più alta su minuti a disposizione. Nella top ten spazio per quattro big, mentre il Milan è la 'peggiore' delle grandi.



Scorri la nostra GALLERY per vedere le squadre che hanno schierato più calciatori italiani e le relative percentuali .