Ancora caos intorno a Samuel Eto’o. Dopo la confessione shock di Henry Njalla Quan (ex dirigente della Federcalcio del Camerun) risalente alla metà di luglio, in cui l’ex campione dell’Inter veniva accusato di aver di fatto cacciato André Onana dalla nazionale, nelle ultime ore si registra un attacco “formale” agli indirizzi dell’attuale presidente della Federcalcio camerunese. Secondo La Gazzetta dello Sport la Camerun Professional Football League (Lfpc, organizzazione che riunisce i club del Paese africano) ha infatti indirizzato una lettera aperta a Gianni Infantino (presidente della Fifa) e Patrice Motsepe (presidente della Confederazione di calcio africano, la Caf) per chiedere un procedimento contro Eto’o, accusato di corruzione e altri scandali.