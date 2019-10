Settimana da luci di New York. Dopo lo scorso week-end in cui si era fatta molta fatica. questa è stata bellissima. Perché alla SFIDA A MISTER PALMIERI si è arrivati a sacca piena, con il MISTER e tanti di voi in forma smagliante. Che si è confermata e, anzi, è sempre cresciuta.



Sabato le difficoltà sono state immense, basti soltanto pensare ai pareggi di Juve (ah, se avesse fatto un altro gol...) e Inter. Per cui ad andare in cassa sono state le intuizioni: quella di DANIELE MARTIN (pareggio dell'Inter a 5,90!) e quella dell'uomo dei gol nei primi tempi, Edo77, che si è accontentato dei gol finali col terno di Inter-Genoa-Burnley.



La domenica si è scatenato il tifone. DINAMITE91, Madeke79 e Luano 70 si sono confermati bomber di purissima classe. Il primo si è inventato la giornata dei marcatori e con i gol di Mbappe-Kane-Immobile e Rashford si è assicurato una quotazzona di 26,45!



Nella sua scia ha colpito Madeke79 una quaterna molto variegata (Newcastle X2/over 1,5, Pianese 1X/over 1,5, Pro Patria gol/over 2,5 e Lugano 12/over 1,5). Mica facile, per niente: a quasi 15 contro 1... Il terzo eroe di giornata è stato - come quasi sempre - Luano70, conoscenza della materia e mano finissima: il suo terno a 8 contro 1 (Roma e Fiorentina gol, Cremonese X) ha seguito un calcio che spesso porta i suoi frutti, come i nostri fedelissimi sanno da tempo.



Mi sono lasciato per ultimo e vi ringrazio per avere voi stessi messo in evidenza la mia fortunatissima settimana (altre due bolle a 10/1 e 18/1). Chiusa con quaternone da quasi 27 contro 1 (!) e cioè: Roma 1X/under 3,5, Fiorentina over 2,5, Atalanta 1/1 primo tempo e finale, Torino X. Al gol di Immobile (Lazio) mi è parso di sentire il vostro boato, sparso addirittura oltre i confini d'Italia, con i complimenti giunti dalla Svizzera.



Tanti nomi nuovi, gente che mi ha seguito e ne è stata ovviamente felice. Un piccolo consiglio a tutti: nessuno di noi è un mago, quando andate a giocare le vostre idee e/o i nostri consigli ricordatelo sempre...

A presto: oggi pace assoluta ma stasera troverete il pezzo sugli anticipi di domani e MERCOLEDI' TORNA LA SFIDA A MISTERPALMIERI, con tanta Serie A in campo!

Dal vostro affezionatissimo Mister