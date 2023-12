Il 2023 giunge alla conclusione ed è tempo di tirare le somme di quanto visto nell'anno solare, prima di aprire le porte al 2024. Per il calciomercato, l'anno appena concluso ha riconfermato la supremazia della Premier League in quanto a ricchezza, visti i numerosi acquisti da record messi in campo dalle formazioni inglesi. Anche la Liga spagnola non scherza, con il trasferimento di Jude Bellingham che spicca per i 103 milioni spesi dai Blancos a luglio per strapparlo al Borussia Dortmund. Ma il suo passaggio al Real non è il più costoso dell'anno: andiamo a scoprire i trasferimenti più onerosi del 2023, considerando dunque il mercato invernale della stagione 2022/23 e il mercato estivo della stagione in corso. Da Neymar a Hojlund, questo l'elenco dei colpi di mercato più costosi del 2023!



