Finalmente domani pomeriggio la Serie A torna a giocare, e pochi minuti fa anche il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha reso noto la lista dei convocati in vista della sfida contro il Monza. Come preannunciato dallo stesso allenatore questa mattina in conferenza stampa restano indisponibili Nicolas Gonzalez, Riccardo Sottil e Rolandro Mandragora. Restano esclusi dalla lista anche gli uomini di mercato: out Szymon Zurkowski e Pierluigi Gollini, ormai molto vicini a lasciare Firenze.



Il tecnico siciliano conferma di voler dare fiducia ai ragazzi provenienti dalla Primavera di Alberto Aquilani, e anche domani saranno ben 5: stiamo parlando di Amatuci, Bianco, Distefano, Martinelli e Kayode.

Questa la lista completa dei convocati per la sfida di domani contro il Monza di Palladino:



Amatucci, Amrabat, Barak, Bianco, Biraghi, Bonaventura, Castrovilli, Cerofolini, Dodo, Distefano, Igor, Duncan, Ikone, Jovic, Kayode, Kouame, Martinelli, M.Quarta, Cabral, Milenkovic, Ranieri, Saponara, Terracciano, Terzic, Venuti