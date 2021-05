Il ct della Francia Didier Deschamps ha stilato la lista dei 26 convocati per Euro 2020: la grande novità è rappresentata dal ritorno di Karim Benzema in Nazionale. Protagonista dell'ennesima stagione importante con il Real Madrid, era fuori dal giro da Euro 2016 dopo lo scandalo Valbuena, compagno di selezione che denunciò un ricatto a sfondo sessuale in cui era coinvolto. Questo l'elenco completo:



Portieri: Lloris, Mandanda, Maignan



Difensori: Pavard, Dubois, Zouma, Varane, Kimpembe, Lenglet, L. Hernandez, Digne, Koundé



Centrocampisti: Kanté, Pogba, Rabiot, Tolisso, Sissoko, Lemar



Attaccanti: Coman, Benzema, Mbappé, Dembélé, Griezmann, Giroud, Ben Yedder, Thuram