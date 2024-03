Cubarsi brucia le tappe: convocato dalla Spagna

Sono stati diramati i convocati dal ct della Spagna Luis De La Fuente in vista delle amichevoli che vedranno le Furie Rosse sfidare la Colombia(22 Marzo) e il Brasile( 26 Marzo). La novità è la prima convocazione della stellina del Barcellona, Pau Cubarsì difensore centrale classe 2007, man of the match nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Napoli. Lo spagnolo continua a bruciare le tappe. Tra i convocati c'è ovviamente Alvaro Morata , che sta disputando una stagione incredibile con l'Atletico Madrid. Anche Mikel Merino tra i convocati, accostato recentemente alla Juventus.



Ecco l'elenco completo:



Portieri: Unai Simòn, David Raya, Alex Remiro

Difensori: Carvajal, Navas, Pedro Porro, Laporte, Le Normand, Vivian, Pau Cubarsì, Gayà, Grimaldo

Centrocampisti: Rodrigo, Zubimendi, Merino, Fabiàn, Alex Baena, Sancet

Attaccanti: Morata, Williams Jr, Yamal, Olmo, Joselu. Gerard Moreno, Oyarzabal, Sarabia