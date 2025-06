Dopo aver ribaltato il tavolo, adesso ogni tessera del puzzle va alla ricerca di un nuovo incastro. Quella con l’immagine del board Juventus è una combinazione cangiante che passa di anno zero in anno zero, senza che si riesca a muovere il calendario e andare avanti. E quindi eccoci qui,. Nella giornata di ieri, il club bianconero ha ufficializzato l’arrivo di Damien, nuovo direttore generale. Riporterà direttamente a Maurizio, mentre avrà a riporto Giorgio. Per l’ex difensore, una posizione gerarchicamente superiore e più centrale: un ibrido tra campo e scrivania, un collante tra squadra e dirigenza.

La tessera rimasta senza incastro è quella che porta il nome di Cristiano. La separazione si è consumata il 29 maggio, quando l’ad di Exor Johnsi trovava a Torino per l’inaugurazione del memoriale dedicato alle vittime dell’Heysel e per impegni istituzionali legati a Stellantis. La bocciatura della proprietà riguarda più ambiti della gestione del dirigente toscano: il mercato, gli allenatori, la comunicazione. Insomma, così non si poteva andare avanti:Ma manca ancora un pezzo. Il comunicato suè arrivato ieri, non c’è quello che annuncia la separazione con. In queste ore, infatti, è in corso una trattativa per definire modi, tempi e, soprattutto, l’aspetto economico dell’interruzione del rapporto lavorativo. Giuntoli ha in essere un contratto con la Juventus per altre tre stagioni, fino al: accordo da circa, bonus esclusi. Questo significa che il club bianconero dovrebbe versare nelle tasche dell’ormai ex Football Director ancora

Come dicevamo, in queste ore è in corso una trattativa tra le parti per arrivare ad una risoluzione consensuale con incentivo all’esodo. Si può ipotizzare una buonuscita di circa