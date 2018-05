Una stagione altalenante, con continui alti e bassi, scossa dalla tragedia Astori. Non è stato un anno facile per la, tutt’altro. E i dati di ascolto delle partite dei viola riportano fedelmente le difficoltà riscontrate nel cammino. Gli ascolti medi delle partite della squadra di Pioli sono al settimo posto nella speciale classifica che misura i dati di tutte le squadre di Serie A - 568.886 con share del 3,11% - dietro solo a Juventus, Napoli, milanesi e romane. Il riscontro non è poi catstrofico, mentre invece è decisamente preoccupante l’audience complessivo delle gare della Fiorentina, a maggior ragione se confrontato con i dati registrati nella passata stagione.(foto calcioefinanza.it)Da circa 32 milioni a 21 milioni, con una variazione in negativo del 32,23%. Un calo netto, un crollo unico, il maggiore confrontato con tutti gli altri club della massima serie italiana. Solo il Chievo Verona, con un dato negativo del 23,28%, ha subito un decremento così importante. Un dato che deve far riflettere: con la modifica alla Legge Melandri l’audience televisiva certificata, cioè il seguito registrato dalle società attraverso gli ascolti televisivi, va tenuta in grande considerazione. Infattiquesta graduatoria è un elemento di primaria importanza per la ripartizione dei diritti tv, pozzo chiave da cui ricavare capitali decisivi per determinare la potenza di fuoco sul mercato e non di ogni squadra. L’affluenza al Franchi non migliora, gli ascolti tv crollano. Fiorentina, abbiamo un problema.