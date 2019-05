Sarà un Primo Maggio di confronto in casa Fiorentina. I Della Valle, dopo la gara contro il Sassuolo, che ha visto la squadra viola uscire sconfitta, hanno indetto un meeting con la dirigenza per analizzare il presente e stabilire il futuro. Tranne il neo tecnico Vincenzo Montella, nessuno è salvo: se il ds Carlos Freitas partirà, non è più sicuro del posto neanche il dg Pantaleo Corvino. Annullato il giorno libero per il gruppo, che si allenerà nel pomeriggio.