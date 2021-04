Poco meno di due mesi per cambiare il proprio futuro e decidere i propri destini. I centrali di, Andreae Nikola, si sono ritrovati entrambi in una situazione contrattuale molto simile, con una scadenza il, che incombe e che potrebbe, incredibilmente, portare le strade dei due ad intrecciarsi in ottica mercato.Sono giorni didi quello che in passato è stato anche uno dei capitani della sua squadra e che, oggi, rappresenta une c'è in società l'idea di rinnovargli in contratto anche perché in caso di addio si dovrebbe trovare un'alternativa sul mercato sicuramente a cifre non onerose, ma prevedendo comunque un esborso.L'alternativa a Ranocchia potrebbe essere proprio Nikola Maksimovic che, invece, non rinnoverà in nessun caso con il Napoli. Il centrale serbo guadagna più o meno la stessa cifra garantita oggi dall'Inter al difensore italiano ed è stato proposto dagli agenti agli uomini mercato nerazzurri che stanno valutando il da farsi.Di tempo ce n'è, ma non troppo perché anche per i due difensori le offerte non mancano.perchéa un passo dal rinnovo vorrebbe un profilo esperto, forte fisicamente e già abituato a giocare in una difesa a tre. La Lazio non è l'unico club interessato ai due centrali perché sull'ex capitano nerazzurro c'è già stata una manifestazione di interesse del, mentre sul centrale del Napoli c'è anche lache vuole prendere un centrale da inserire in rosa rialzando Cristante in mediana.