Gentile Procuratore,sono un interista laureando in giurisprudenza con il sogno di diventare un Agente Sportivo. Scrivo per capirne di più sul mondo dei contratti dei calciatori di serie A. La notizia è che il nostro campione Barella ha rinnovato il suo contratto con l'Inter pare per 5 milioni di euro netti a stagione oltre ai vari bonus. A noi appassionati vengono fornite le informazioni sulle cifre e sulla durata dei contratti, ma non sui contenuti veri e propri, sulle clausole e su altre eventuali scritture private. Come poterne sapere di più? Consapevole della riservatezza che questi contratti dovranno avere, come posso soddisfare la mia curiosità? Andrea '95 Monzadovendo essere redatti, a pena di nullità, su apposito modulo conforme al contratto tipo allegato allo stesso Accordo Collettivo. Le clausole sul "quantum" dello stipendio e durata dello stesso sono le più importanti e, come correttamente, da te evidenziato non sono neppure coperte da troppa riservatezza essendo pubblicate e "date in pasto" a tutti gli appassionati di calcio.trasferite - con una sorta di copia-incolla - in quello del calciatore. Ecco un consiglio:dei calciatori disciplinanti il trattamento economico e normativo dei rapporti tra calciatori professionisti e società partecipanti ai campionati nazionali.Ma ora passo la palla agli utenti di: cosa pensate del rinnovo del contratto di Barella? L'Inter lo ha blindato adeguatamente?