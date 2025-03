AFP via Getty Images

è tornata in campo ine al De Kuyp contro il Feyenoord si gioca l'andata degli ottavi di finale del torneo. E i nerazzurri didovranno prestare molta attenzione ai cartellini perché ci sono tanti giocatori che, in questo primo atto in terra d'Olanda stanno entrando nella gara da diffidati. In caso di ammonizione, i giocatori che sono in diffida salterebbero la fondamentale gara di ritorno che si giocherà a Milano martedì 11 marzo alle 21 a San Siro.Va ricordato che in Champions League fin dalla prima partita della fase a gironi, bastano due cartellini gialli per entrare in diffida e al terzo scatto la squalifica. Successivamente la squalifica scatta al raggiungimento della quinta, settima e nona ammonizione.

L'Inter oggi ha quindi 4 diffidati che, in caso di ammonizione contro il Feyenoord nella gara di andata, salterebbero il ritorno. Si tratta di, tutti in campo da titolari, e fra i diffidati c'è anche SimoneSono invece 6 i calciatori che, in caso di giallo, entrerebbero in diffida. Si tratta di Bastoni, De Vrij e Lautaro, partiti titolari al de Kuyp, e di Mkhitaryan, Calhanoglu e Carlos Augusto, i primi due in panchina e il terzo non disponibile perché infortunato.Il conto dei cartellini e, di conseguenza, della diffide, si fermerà dopo la conclusione del turno dei quarti di finale. Ffino ad allora rimarranno valide tutte le sanzioni disciplinari ricevute in campo. Chi verrà ammonito, da diffidato, nel ritorno del turno dei quarti di finale, salterà quindi l'andata delle semifinali. Con questo metodo, quindi, nessun giocatore potrà saltare la finalissima del torneo per una somma di ammonizioni da diffidato.