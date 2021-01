Un evento storico da ricordare. E’ un momento di svolta per la grande piattaforma di Google che fa parte di un mondo che ha sempre osteggiato tali forme di organizzazione. Oggi, infatti, i lavoratori di Alphabet, un'azienda statunitense fondata nel 2015 come holding a cui fanno capo Google LLC e altre società controllate,Ci sono stati tantissimi licenziamenti arbitrari e le ore di lavoro sono diventate sempre più massacranti. E’ a fronte di tali scandali che Alphabet Workers Union fungerà da punto di riferimento, porterà avanti battaglie di natura etica più che economica, perseguirà la tutela dei diritti dei lavoratori, il rispetto e la libertà d’opinione di ciascuno di essi.Non si esclude infatti che tra alcuni mesi la stessa sorte accadrà ad Amazon, la più famosa azienda di vendita online, che forse ancora più di Google è stata soggetto di tantissimi scandali sul posto di lavoro. Basti pensare ad esempio al trattamento riservato ai dipendenti ma anche allo sfruttamento dei piccoli siti di e-commerce che si affidano al colosso per sponsorizzare i propri prodotti.Infatti, l’opinione comune sui sindacati inizia a propendere per una visione positiva. Tant’è vero che il 48% dei cittadini ritiene che tali forme di organizzazione siano importanti in un contesto lavorativo. Non a caso, la maggior parte delle opinioni favorevoli comprendono un bacino di utenza giovane, tra questi anche i millenials, consapevoli ormai della necessità di forme di organizzazione finalizzate a promuovere i diritti di ogni lavoratore.