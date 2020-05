Un passo alla volta, per provare a ipotizzare la ripartenza del calcio professionistico anche in Italia, sul solco della strada tracciata dalla Germania.. L'obbligatorietà della quarantena per tutti i membri della squadra, staff e personale in caso di positività di una sola persona è una spada di Damocle enorme sulla speranza di terminare regolarmente la stagione.- Le indicazioni del Cts sono state recepite in maniera totale dal Governo, rappresentato dal Ministro della Salute Speranza e da quello dello Sport Spadafora, con l'ultima parola che spetterà ovviamente al premier Conte. Ma- che affronta la questione della conclusione dei campionati in corso e delle norme per la stagione 2020/2021. Come evidenziato da Repubblica, in particolare si fa riferimento a un provvedimento che avrà i suoi effetti nel caso in cui le società decidessero di fare ricorso in caso di conclusione dell'attuale stagione, con relativi verdetti.che, nell'eventualità di una decisione governativa di bloccare in maniera definitiva l'attività, non dovrebbe affrontare l'organizzazione dell'annata successiva col peso di strascichi giudiziari.