Steven Zhang torna e rilancia. Il presidente dell'Inter è atteso in Italia a metà della prossima settimana per poi vedere il derby col Milan sabato a San Siro e la successiva trasferta di Champions League in Spagna a San Sebastian contro la Real Sociedad. Zhang dalla Cina ha seguito la vicenda stadio, il rinnovo del contratto dell'allenatore Simone Inzaghi e il mercato estivo chiuso in sostanziale pareggio tra acquisti e cessioni per 100 milioni di euro.



Pavard e Frattesi sono le due operazioni più onerose di tutta la Serie A. In particolare, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il presidente ha dato l'ok all'arrivo del difensore francese per 30 milioni di euro dal Bayern Monaco, nonostante fosse in scadenza di contratto a giugno 2024 e quindi ingaggiabile a parametro zero tra un anno. Dando priorità all'aspetto tecnico rispetto a quello finanziario, come era già successo con Skriniar l'anno scorso. Quando l'Inter rifiutò i 50 milioni di euro offerti dal PSG, che poi quest'estate ha preso il difensore slovacco a parametro zero. Sempre per questioni tecnico-tattiche Zhang ha autorizzato un extrabudget (in termini di monte ingaggi) anche per Klaassen: questo perché vuole vincere lo scudetto della seconda stella.



Eppure l'Inter sta riuscendo ad abbassare i costi: ridotto il monte ingaggi della prima squadra per quasi 20 milioni di euro lordi. Inoltre tre anni fa nella stagione 2020/2021 i nerazzurri avevano 133 calciatori professionisti sotto contratto: numero ora ridotto a 72, ben 61 giocatori in meno.