L’ultima risorsa alla quale aggrapparsi anche e soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà, come quello che ildi Stefanosta attraversando ormai da diverse settimane, complice una sequenza di infortuni muscolari senza precedenti. Problemi di cui è stato vittima anchein occasione della partita contro il Lecce dello scorso 11 novembre e che hanno e stanno tuttora condizionando il ritorno alla forma migliore dell’asso portoghese:per fare spazio a Chukwueze.- Un po’ il segno dei tempi grami che il mondo rossonero sta attraversando dopo un’estate ed un mercato che avevano alimentato un entusiasmo poi spento da risultati e prestazioni ben lontani dalle aspettative e che, arrivati a metà della stagione, vede il Diavolo già fuori dalla Champions League e troppo distante dalle concorrenti per lo scudetto. Anche per effetto dellanella conferenza stampa della vigilia e la assoluta validità della giustificazione fornita per motivare il rendimento al di sotto degli standard del “10” milanista - un recupero dall’infortunio che per un giocatore abituato a strappare e a scattare di continuo risulta più difficile -(più uno in Champions), troppo poche per chi è stato individuato dall’attuale management del Milan come il volto per il presente e per il futuro del club, con tanto di investitura del nuovo numero di maglia e di un nuovo contratto eddella squadra.che, nel momento di difficoltà complessiva della squadra, è uno di quelli che sta emergendo in maniera positiva a livello statistico.. Un giocatore che non è esattamente il ritratto della continuità di rendimento - l’emblema di questa versione del Milan - ma che ad oggi può essere considerata come una delle intuizioni più riuscite del mercato. La sua migliore annata londinese si chiuse con un bottino complessivo di 21 tra gol e passaggi decisivi, assolutamente in linea coi numeri messi in fila in questa prima metà di stagione tra campionato e Champions League. Giocate che hanno spesso il pregio di essere decisive per i traguardi raggiunti e quelli ancora alla portata della formazione rossonera, chedi Pulisic per il momentaneo 1-1,E’ costato 20 milioni di euro e, grazie al Decreto Crescita, il suo ingaggio da 4 milioni netti ha pesato relativamente sulle casse del club: operazioni come queste, per un nazionale statunitense e che tra Borussia Dortmund e Chelsea si era imposto all’attenzione generale anche sul palcoscenico della Champions, saranno difficilmente ripetibili in futuro. In attesa di ritrovare il miglior Leao e gli applausi per le sue serpentine, il Milan si aggrappa oggi a Pulisic.