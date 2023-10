Jovana Djordjevic, la bellissima modella serba moglie dell'ex attaccante della Lazio e del Chievo, Filip Djordjevic, continua a incantare i suoi fan. Sulla sua pagina Instagram ufficiale, dove ha un seguito di 380 mila followers, la 30enne modella posta quasi quotidianamente bellissime fotografie, in quest'ultimo periodo ovviamente ambientate al mare. Fra le protagoniste dell'Isola dei Famosi nel 2022, Jovana Djordjevic parla perfettamente italiano e inglese, e ha due figli. Nella foto di copertina vediamo Jovana in doppia versione: con i capelli mossi o raccolti, quale preferite dei due volti di Jovana?



