Il campionato di Serie A si è fermato per la pausa delle Nazionali, il Fantacalcio invece non si ferma mai, anzi: la sosta è proprio il periodo più duro e complicato per i fantallenatori, che devono incrociare le dita, nella speranza che i propri giocatori non rimangano vittime di infortuni giocando per il proprio paese. Da questo punto di vista, la pausa novembrina è stata foriera di cattive notizie: da Nandez a Pjanic, da de Vrij a Cornelius, Calciomercato.com vi offre il punto su tutti gli infortunati in vista delle prossime gare di campionato. Non solo cattive notizie, però: da Piatek a Cristiano Ronaldo, diversi calciatori sono tornati a sorridere in Nazionale dopo i musi lunghi in Serie A. Vedere per credere!



@AleDigio89 e @AngeTaglieri88