I fantaconsigli della 11ª giornata: Orsolini, Pulisic, Samardzic, Gosens, Fazzini, Man

EMPOLI-COMO, lunedì 4 novembre ore 18.30

Colombo. Davanti un riferimento. Nelle sfide equilibrate come questa pò fare la differenza.

Fazzini. L’uomo più in forma dell’Empoli, il bonus sembra proprio nell’aria ormai.

Cutrone. Ex del match e pronto a colpire. In trasferta per adesso non benissimo, ma può essere la sua gara.

Belotti. Ha realizzato quattro gol in Serie A contro l’Empoli, tutti in trasferta.