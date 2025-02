ROMA-COMO, domenica 2 marzo ore 18

Saelemaekers. Ha realizzato 5 gol in questa Serie A, suo primato personale in una singola stagione nel torneo. Il classe ’99 è il giocatore della Roma che ha preso parte a più reti nel 2025 in campionato: cinque in sette presenze (tre gol e due assist).

Soulè. Gol a Parma, assist con il Monza, sta trovando continuità.

Diao. Devastante: ha segnato negli ultimi tre match di campionato, solo due giocatori con meno di 20 anni hanno trovato il gol in quattro partite di fila, Kean e Pato.

Paz. Da schierare ovunque, classe superiore, livello superiore. I bonus arrivano sempre.